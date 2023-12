Di Francesco si divertirà comunque a portare i suoi ragazzi a giocarsi il passaggio del turno in Coppa Italia al Diego Armando Maradona. Partita vera verissima per quel gruppetto che DiFra sta facendo crescere a dismisura, ogni volta che lo presenta in campo. Poi può succedere anche che all'89' Ramadani (Lecce) si inventi un tiraccione dal parcheggio del Via del Mare. Ma sono sicuro che a Napoli creeranno seri grattacapi a Mazzarri. Che del resto sarà qualche giorno che starà pensando più che altro all'incrocio con Mourinho. Mi sa che possano segnare entrambe, vado sul gol.



Chelsea-Newcastle di Carabao Cup (quarti di finale) era la mia fissa della giornata, ma non avrei mai pensato che fosse la fissa di tutti i banchi di questo mondo. Infatti la vittoria interna è quotata bassa bassa bassa, ma ci sta: i bianconeri sono alla terza partita ravvicinata e con tutte quelle assenze mi sa che avranno poco da sorridere a tutti denti.



Granada-Siviglia ci sussurra all'orecchio che quindici volte su diciassette il Granada ha subìto il primo gol, nella Liga in corso: wow!





Napoli-Frosinone gol (quota 1,65)



Chelsea-Newcastle 1 (1,80)



Granada-Siviglia squadra 2 segna primo gol (1,95)





Terno da 5,79 volte la posta.