In questa stagione si può scegliere di andare piano piano oppure di buttarsi a corpo morto su cinquine che difficilmente usciranno. Quest'ambo che propongo oggi mi piace sul serio e potrebbe - se piacesse anche a voi - essere la partenza per il vostro gioco.



La semifinale dell'Europeo under 19 tra Spagna e i nostri azzurrini ci offre una bellissima quota. Il pareggio nel primo tempo a 2,40 non scherza affatto. Essendo una semifinale giocata a probabilissimi livelli di sensibile calore (siamo a Malta) sono portato a prevedere ritmi di tutta tranquillità. In due parole, se non si sbloccano subito partite così vanno all'intervallo senza aver fatto troppi danni, da una parte e dall'altra. In più i nostri sanno perfettamente di essere netti sfavoriti al betting e quindi si guarderanno le spalle. In più hanno toccato con mano quanto faccia male compiere errori capitali: l'1-5 preso e portato a casa contro il Portogallo fa ancora troppo male per essere già stato dimenticato.



Partita completamente all'opposto è l'amichevole Norimberga-Arsenal, in casa dei tedeschi. Qui si potrebbe anche scivolare sugli overoni ma io mi accontento del gol. Di questi tempi il verbo "accontentarsi" potrebbe regalare qualche piccola soddisfazione.



Spagna u19-Italia u19 X primo tempo (quota 2,40)

Norimberga-Arsenal (amichevole) gol (1,51)



Ambo da 3,62 volte la posta