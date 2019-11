Sette degli otto punti piovuti dal cielo sulla Spal di Semplici sono arrivati in casa. E questo è un dato impossibile da sottovalutare in uno scontro diretto come quello con il Genoa. Che in più deve fare a meno (e succederà per lungo tempo) di Kouamè, pesantemente infortunatosi. Tra gli spallini invece niente Cionek e Tomovic (squalifica). Possibile una combo con doppia interna, 1X/gol: i rossoblù giocano un calcio aperto da quando è arrivato Thiago Motta. E non credo che la particolarità e l'importanza di uno "spareggio" simile cambino tutto.



Dall'unico posticipo di Serie A del lunedì passo volando alla Premier League. Dove c'è una quota parecchio interessante in Aston Villa-Newcastle. E sarebbe la "primo tempo-finale 1/1" a 3,40. Risale addirittura al 2011 l'ultima volta in cui i "Villani" hanno battuto le "Gazze" nello scontro diretto, in qualsiasi tipo di competizione. In più gli ospiti non vincono due trasferte consecutive da tanto tempo (e hanno vinto l'ultima in casa del West Ham).



Chiusura in Serie C, c'è Arezzo-Novara. Dove i numeri ci sparano una indicazione troppo pesante per non essere presa in esame. Cinque degli ultimi sette scontri diretti sono terminati con un pareggio, percentuale altissima! In più le posizioni in classifica ribadiscono che il punto potrebbe anche andare bene a entrambe.



Verrebbe fuori un terno da Joker. Con un cippino si farebbe grande festa lo stesso.





I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Spal-Genoa 1X/gol (quota 2,38)



Aston Villa-Newcastle 1/1 primo tempo/finale (3,40)



Arezzo-Novara X (3,00)





Il terno vale 24,2 volte la posta