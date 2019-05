La più alta in grado è senza dubbio Union Berlin-Stoccarda, chi passa resta (o sale nel caso dei berlinesi) in Bundesliga. All'andata è finita 2-2, se vogliono sorridere a tutti denti gli ospiti devono almeno pareggiare con gol. Ed è il gol la via d'uscita che sarà più giocata, come dimostra la gara di qualche giorno fa sanno segnare e prenderle.



Nell'imponente stadio di Wembley arrivano distaccamenti (e che distaccamenti... ) del Chelsea, che anticipano di qualche ora la finalona di Baku contro l'Arsenal. Da una parte delle panchine di Derby-Aston Villa nientemenoche Lampard, dall'altra John Terry al fianco di Smith. Partitona secca per la promozione in Premier League, l'unico capo del filo che si può tirare è che durante la stagione il doppio confronto è finito 0-7 (0-3 e 0-4). Il Derby ha chiuso sesto, l'Aston Villa quinto in Championship.



Si chiude con il Mondiale Under 20 di Polonia. La prima si gioca a Lodz, la seconda a Bielsko-Biala. In campo ci saranno quattro nazionali che hanno saputo dimostrare di andare a segno. Non facciano fatica a ripetere il mestiere che sanno fare. Non è rimasto molto tempo per Norvegia e USA per prendersi i primi punti.



I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Union Berlin-Stoccarda gol (quota 1,64)



Derby-Aston Villa X2 (1,31)



Norvegia-Nuova Zelanda under 20 gol (1,62)



USA-Nigeria under 20 gol (1,64)







La quaterna vale 5,70 volte la posta