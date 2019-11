E' successo più volte. Che la serata povera di spunti tecnici regalasse sorrisoni dal punto di vista bettistico. E allora diciamolo subito: potrebbe esistere una più povera di questa? Entriamo nei meandri.



In Francia, abbiamo Ligue 1 e Ligue 2. E sono quote con il "tuppo". A Marsiglia è di scena il Brest. Se ne sono giocate tre, al Velodrome, dal 2011: un over e due under, fino al 2013. Poi più nulla. Il Marsiglia (secondo) arriva da una striscia positiva casalinga di sei gare, quattro vittorie e due pareggi. E da una mirabolante contro questo rivale: otto vittorie e due pareggi. Ma se togliamo il 3-0 del 2011 sono state tutte partite intense, equilibrate, al massimo con un gol di scarto. La quota dell'under c'è, Thauvin no, ci si prova.



L'altra francese è Guingamp-Caen ma dobbiamo scendere di un gradino. Qui si va velocemente perchè i numeri dicono cose chiarissime: negli ultimi nove scontri diretti sei volte si è concluso con un pareggio. Praticamente il doppio delle volte, un bilancio di 6 a 3. E dato che la X ci paga addirittura sopra il 3 contro 1 non c'è storia, la matematica viene dalla nostra parte. Oltretutto soltanto il Nancy pareggia più del Caen quindi non ci siamo inventati granchè.



La sorpresona potrebbe piovere dalla Bundesliga e dalla simpaticissima Union Berlino che, da undicesima in classifica, va in casa dello Schalke quinto. L'attacco berlinese si è svegliato nelle ultime due (sei reti), una in Coppa di Germania e l'altra a Magonza (che subito dopo è andato a distruggere l'Hoffenheim in trasferta, con cinque gol in dieci uomini!!!!). Voglio veder proseguire questa striscia e provo con il difficile over 1,5 ospite. Ma a 3,55! Le probabili assenze tra i padroni di casa potrebbero dare la mano che porta a fare dama.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Marsiglia-Brest under 2,5 (quota 2,00)



Schalke-Union Berlino over 1,5 ospite (3,55)



Guingamp-Caen X (3,13)



Il terno vale 22,2 volte la posta.