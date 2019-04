Non so se entreranno ma credo che siano due quote estremo valore... Vado nel dettaglio. Il posticipo di Serie A è Bologna-Chievo. Ho visto Sassuolo-Chievo l'altro giorno e ho visto confermarsi in campo quella che era una mia idea. E cioè che il già ampiamente retrocesso Chievo non difende nulla e quindi avanza spesso e volentieri per segnare (e infatti l'aveva fatto, gol annullato...). Conseguenza: si scopre (e infatti ne ha presi un sacco). Il Bologna deve assolutamente vincere per cui l'overone a 2,10 mi sembra una bellissima quota.



Ma ancora nulla rispetto all'underone di Chelsea-West Ham di Premier League. Anche qui c'è un motivo. Il Chelsea cerca la vittoria non la goleada. Tre giorni dopo infatti scenderà in campo a Praga per l'importante gara di andata di Premier League contro lo Slavia Praga... L'underone a 2,54, contro una squadra non eccezionale ma nemmeno fatta di spazzatura come il West Ham, potrebbe lasciare pepite d'oro in mano. Ci proviamo.



I CONSIGLI PER LUNEDI':



Bologna-Chievo over 2,5 (quota 2,10)



Chelsea-West Ham under 2,5 (2,54)



L'ambo vale 5,33 volte la posta.