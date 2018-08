Sarebbe dovuta essere la prima giornata di 'Sfida Mister Palmieri', ma niente da fare, tutto rinviato.



Il quadro del sabato comunque ci offre una ottima quaterna nel campo della Premier League, con un big-match, il primo di campionato, per il Chelsea di Sarri.



Allo Stamford Bridge è di scena l'Arsenal, molto deludente nella prima sconfitta casalinga contro il City del Pep (he solo andando avanti vedremo se è troppo più forte delle altre come lo scorso anni). Sarri invece l'ha presa di petto con un bel 3-0 esterno e questa è la prima prova del nove vera.



Il Tottenham invece ha compito molto ma molto più alla portata, con l'arrivo del Fulham. Kane e Alli arrotano i canini per tre punti abbastanza facili, almeno sulla carta.



Questa potrebbe essere una stagione-sì per l'Everton, che ha acquistato e si è rimesso in carreggiata tra le squadre che si aspettano qualcosa. Il Southampton dovrà cacciare fuori conigli dal cilindro per uscire incolume da questa trasfertaccia.



Leicester-Wolves invece può regalare la giusta dose di gol. I blu sembrano aver ritrovato la buona verve di Vardy-gol, uno che quando si sveglia lo sente tutto il palazzo. Gli ospiti sono serpenti a sonagli, possono fare male a tanti, forse a tutti. E comunque sembrano la classica squadra che segnerà e farà segnare, tutti gli over 3.5 saranno i suoi.



NB: Si gioca in Italia, i primi due anticipi sono Chievo-Juventus e Lazio-Napoli. Ma in una giornata di lutto nazionale una rubrica come questa ne deve assolutamente fare a meno. Grazie a chi capirà.



I CONSIGLI DI SABATO



Chelsea-Arsenal 1 (quota 1.80)

Tottenham-Fulham 1 (1.27)

Everton-Southampton 1 (1.95)

Leicester-Wolves over 2.5 (1.95)



La quaterna vale 8.69 volte la posta



