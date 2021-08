Ho fatto un errore madornale. Se trovi completamente sbagliata la quota dello Shakhtar - alta da fare spavento - devi prendere. Invece Nagelsmann aveva fatto pena finora col suo Bayern proprio perchè preparava il match che regalava un trofeo. Speriamo che qualcuno di voi sia uscito col sorriso (oltre Marinisi?).



Oggi due segni su tre arrivano direttamente da statistiche particolari. Si parte con Benfica-PSV, partitona di Champions della serata. Che sulla carta ci fa sapere che il tecnico degli olandesi, Schmidt, non è mai stato sconfitto da una squadra diretta da Jorge Jesus. Tre vittorie (due per 3-1) e un pareggio. L'X2 ci può stare, sono in ottima forma entrambe.



E il Malmo? Ha segnato almeno due gol in nove delle ultime undici gare ufficiali, chi crede che i numeri scrivano una legge tutta loro può andare con l'over 1,5 squadra di casa, che arriva sopra la pari.



Ligue 2 per fare terno con una squadra in gran momento, il Quevilly Rouen, e una che per batterla devi cambiarti più volte camicia, i corsi del Bastia. La X è pagata bene come tutte le X e mi affascina parecchio.





Benfica-PSV X2 (quota 1,72)

Malmo-Ludogorets over 1,5 squadra casa (2,05)

Quevilly Rouen-Bastia X (3,15)



Il terno vale 11,1 volte la posta