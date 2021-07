Ora di Supercoppa. Io mi scelgo i duelli di Russia e Bulgaria. Vediamo un po'. Zenit e Lokomotiv Mosca giocheranno nel campo neutro di Kaliningrad. Quando queste due si fronteggiano in questo evento segnano come se non sapessero fare di meglio. Il pareggio per 1-1 è soltanto un caso, normalmente c'è ben altro. Si ricordi addirittura un 2-3 col ribaltone della Locomotiva che andò a prendersi il trofeo con una doppietta "ribaltante" nel finale. Comunque sia la quota del gol/over sembra scritta dalla pandemia. Ma a 2,33 non ci si può pensare a lungo, ci si getta dentro la fontana a prendere tutti i soldi che sono rimasti sul fondo.



Tra Ludogorets e Cska si gioca nel Vasil Levski di Sofia. Ovvero lo stadio della nazionale bulgara e del Cska. Ma qui i precedenti ci potrebbero dare una mano con la X. Perchè dieci su sedici degli ultimi scontri diretti si sono conclusi in pareggio, nei tempi regolamentari. E visto la quota che ci offrono si va dritti. La partita è apertissima, nessuno entrerà in campo per regalarla. Chi vuole acciuffarla dovrà soffrire a lungo.



Zenit-Lokomotiv Mosca gol/over 2,5 (quota 2,33)



Ludogorets-Cska Sofia X (3,21)





L'ambo vale 7,47 volte la posta