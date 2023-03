Anche se in queste giornate internazionali - riferite a qualificazioni europee e amichevoli - stanno uscendo risultati che hanno del mirabolante.La prima in effetti non ha del pirotecnico ma ci va intorno. E sono convinto che più si andrà avanti nella giornata e più quel numero calerà. Sto parlando del primo match della giornata, quello tra, sicuramente due tra i calciatori più forti in attività. Il biondo vikingo però non ci sarà e questo lascia molte carte in mano ai padroni di casa.Si potrebbe andare via di singola (perchè no?) ma a chi si riconoscesse ben altra fame di risultati propongo Svizzera-Israele (Euro 2024) e Marocco-Perù (amichevole). Gli svizzeri dovrebbero aggiudicarsi il girone senza difficoltà e hanno preso il via con il 5-0 in Bielorussia (e scusate se è poco, con tre gol di Steffen in meno di trenta minuti!). Li vedo proseguire con un altro successo - contro Israele, poca roba nel pareggio col Kosovo - e un altro handicap, il minimo.Marocco-Perù ha preso il via nella maniera meno calcistica possibile e cioè con una mezza rissa tra i giocatori sudamericani tra cui Lapadula del Cagliari (scesi in strada per salutare gli aficionados) e i poliziotti. Si giocherà nello Stadio Civitas Metropolitano di Madrid, gli africani hanno appena battuto il Brasile: niente di strano se tirassero il fiato.(quota 3,70)(1,90)(1,60)Terno dala posta.