Il minimo dei minimi su una partita che si potrebbe serenamente vedere senza giocarci un nichelino. Mi sono messo in testa un'idea fragorosissima e cioè che il Napoli sappia perfettamente che l'importante sia andare avanti in campionato e in Champions League. E che invece la Coppa Italia più si andasse avanti più potrebbe diventare un problema serio contro qualche big (la prossima sarebbe la Roma con Spalletti che rivede il giallorosso...).



Ovvio che, davanti alla terna di arbitri interamente femminile (dirige Ferrieri Caputi, guardalinee Di Monte e Trascatti), il Napoli potrebbe (e magari lo farà...) stravincere. Ma, davanti a una rivale che non ha ancora preso i tre punti in Serie A, potrebbe capitare l'impossibile.



Gli spiccioletti, a una quota cosi' potente, si possono mettere. Col sorriso sulle labbra. Anche se si perde.



LA NOSTRA SCOMMESSA



Napoli-Cremonese 2 (quota 11)