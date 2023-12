L'Atalanta ha preso ieri sera il numero di telefono della Roma di Mourinho. E sa bene che vincendo oggi in casa con la Salernitana i giallorossi non sarebbero più un problema, almeno per il momento (e con il calendario che si ritrovano non ne parliamo proprio!). Orobici contro granata salernitani è un match che potrebbe trasformarsi di nuovo in una gragnuola di reti: per esempio quell'8-2, si parla più o meno di un anno fa, sempre in questo stadio. Ma non solo: il 3-1 colto dai bergamaschi a Salerno, anche se si trattava di Serie B. Sottolineando poi che le più recenti prestazioni dell'Atalanta, il 4-0 in Europa League con il Rakow e poco prima il 3-2 col Milan sono stati altri due over 3,5. Evento che può tornare di moda in questo posticipo. Iervolino vuole venderne tanti se non tutti ma prima bisogna giocare sul serio. Lo sa lui prima dei suoi.



Altissima caratura nello scontro diretto in Portogallo tra Sporting Lisbona e Porto. Le due comandano a pari punti, uno davanti al Benfica e due al Braga. La curiosità è questa: nelle ultime quattro uscite del Porto in trasferta con i rivali, una a Leiria nella finale della Coppa di Lega e l'altra nella Taca de Portugal, neanche un pallidissimo successo per lo Sporting! Certo, prima o poi l'1 in questa sfida tornerà a materializzarsi ma per ora...



Serie C con il derby dell'Etruria, tra Arezzo e Perugia. Senza alambicchi si deve andare con l'under. Più di due gol potrebbe essere durissima vederli.



Atalanta-Salernitana over 3,5 (quota 2,40)

Sporting Lisbona-Porto X2 (1,60)

Arezzo-Perugia under (1,55)



Terno da 5,95 volte la posta