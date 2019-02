Monday Night senza Lazio-Udinese, con Bundesliga e Liga. La partita più bella è quella tedesca tra Lipsia e Hoffenheim. Sembra facile ma non lo è. L'Hoffenheim in trasferta è secondo solo al Bayern per gol segnati, mentre il Lipsia in casa ne ha presi pochissimi (solo 7) ed è secondo dietro al Borussia Moenchengladbach per questa speciale classifica. L'Hoffenheim è la squadra che pareggia di più, finora 9 volte, e non credo che questo risultato sia impossibile.



Nella Liga gli ospiti sono micidiali. La Real Sociedad ha vinto e ha segnato più dell'Atletico Madrid e non mi pare poco. Il Girona nel suo stadio ha totalizzato un punto in più di quanto abbia fatto l'Huesca nel suo. E questo non mi pare molto. Un bel 2 ci può stare davvero.



Chiudo con la Ligue 2 e con Lens-Niort. I primi si stanno giocando il torneo, i secondi hanno praticamente chiuso, a mezza classifica e non hanno altri palpiti da vivere.

E' un terno mica facile, ma spara una quota paradisiaca.



I CONSIGLI PER LUNEDI':



Lipsia-Hoffenheim X (quota 4,20)



Girona-Real Sociedad 2 (3,00)



Lens-Niort 1 (1,63)



Il terno vale 20,5 volte la posta.