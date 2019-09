Lunedì estremamente macilento, si prenda per quel che è. Con Bundesliga, una partitina una, e Primeira Liga di Portogallo, due. Sperando di fare tardi perché la seconda comincia -alla faccia del bicarbonato di sodio - alle 22.



Wolfsburg-Hoffenheim è la tedesca. Nonostante il risultato del Friburgo sabato, un modesto pareggiucolo casalingo con l'Augsburg, mi devo continuare a fidare di ciò che ho visto con le mie pupille all'ultima uscita, l'Hoffenheim sembrava una squadra di prima media proprio contro il Friburgo. E perse 3-0 in casa. Qui, a questa quota, no doubt.



Portogallo, due quote estremamente signorili. In Braga-Maritimo non so nemmeno perché l'under 2,5 venga pagato in questo modo, se pensiamo che negli ultimi cinque scontri diretti l'overone è stato come il sole a mezzanotte. Ovvero non è apparso mai.



In Sporting-Famalicao vado a prendere i due precedenti giocatisi in casa dei biancoverdi, a Lisbona. Due a zero e quattro a zero. Quindi un bell'uno primo tempo e finale. Con quota ultrarotante. Sipario.





I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Wolfsburg-Hoffenheim 1 (quota 1,91)



Braga-Maritimo under 2,5 (2,05)



Sporting-Famalicao primo tempo/finale 1/1 (2,38)







Il terno vale 9,31 volte la posta