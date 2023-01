La fanno da padrone gli allenatori. In Italia, oggi. Perchè, in Bologna-Spezia, Thiago Motta torna a mettere i piedi nelle impronte dei liguri, suoi vecchi alfieri. Perchè, in Serie B, Ranieri riabbraccia De Rossi. E i due hanno fatto Roma in giallorosso e adesso provano a costruire punti l'uno a Cagliari e l'altro a Ferrara.



Nel match di Serie A potrebbe anche starci il pareggione, i padroni di casa non credo che si accontentino del cippettino ma lo Spezia ha poco fa totalizzato sei punti fuori casa contro Verona e Torino. E Thiago Motta sa bene di cosa si parla. E quanto si rischia.



Nemmeno a dirlo: Claudio Ranieri e Daniele De Rossi potrebbero persino essere padre e figlio. Quattro punti per entrambi nelle ultime due e via andare, passando in mezzo al guado. L'under fa di molto in questo scontro diretto tra cuori giallorossi (che battono su altre sponde).



E Manchester City-Arsenal? Non si discute di Premier League bensì di sedicesimi di finale di FA Cup. Con il replay in caso di parità si farebbero troppo male. E in questa stagione hanno di meglio per la testa, avversari che non sono altro, Guardiola e Arteta. Si tirerà a chi fa più gol come se si giocasse in spiaggia? Più che possibile.



Bologna-Spezia X (3,45)

Cagliari-Spal under (1,72)

Manchester City-Arsenal over (1,60)



Terno da 9,49 volte la posta