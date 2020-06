Leverkusen-Bayern e Dortmund-Hertha sono due bellissime partite, da vedere assolutamente. Con due favorite nette, è vero, ma con tante occasioni da gol che zampilleranno e nasceranno da ogni parte del campo, fino ad andare a dama. Non vedo come possa essere diverso, almeno a Dortmund. Mentre nello scontro più in alto come punteggio è difficile che si mettano a fare l'uncinetto. Anche se il pareggio finale non deluderebbe se non gli spettatori.A novembre si rovesciò il mondo e terminò 2-1 per gli ospiti. Che dimostrarono una volta di più il loro valore di squadra tosta. Ora la capolista si è ripresentata inanellando 4 vittorie su 4 (e 13 gol contro 2). Che sia difficile acchiappargliene di punti è più che ovvio. Anche se il Bayer (una sconfitta in casa e 3 successi in trasferta!) saprebbe come provarci.Qui potrebbe anche venir fuori bingo. Due squadre che segnano con il rullo e che non si fermeranno proprio in questa occasione. Sono 12 le reti del Dortmund (contro 2) mentre l'Hertha, da quando ha rimesso i piedi in campo, ne ha fatti 11 contro 2, 3 vittorie e un pareggio. Non è una sfida, è un Luna Park.Ho visto le ultime che hanno giocato e si può dire serenamente che le due fanno ormai parte di campionati diversi. Il Paderborn ha fatto splash, è più che retrocesso, il cazzottone preso (1-6!) dal Dortmund ha messo la marca da bollo. Il Lipsia quando decide che è la sua giornata è uno squadrone, la zona-Champions è il target dichiarato ma potrebbe salire fino alla seconda piazza. Con questo avversario se non si ferma prima ne fa tanti.Match difficile da pronosticare: l'una deve provare a salvarsi senza spareggiare, l'altra sta salendo di tono e l'Europa non sarebbe più un miraggio. C'è un dato che potrebbe orientarmi e orientarvi: 10 degli ultimi 11 gol subiti dal Fortuna in casa sono arrivati nella ripresa. Che quindi potrebbe rivelarsi il tempo con maggior numero di reti.Da quando si è ricominciato il Mainz ha acciuffato due punti quasi per caso. Senza quindi mai vincere. Il Francoforte invece ha stampato le ultime due vittorie con il piglio della squadra che sta crescendo visibilmente. Ci sono 7 punti a vantaggio dei padroni di casa, la partita potrebbe sbilanciata a loro favore. Occhio però.Borussia Dortmund-Hertha Berlino over 3,5 (1,94)Lipsia-Paderborn risultato esatto altro (3,77)