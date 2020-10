Un terno così strano non l'avevo mai partorito in vita mia. Ma non è brutto, è soltanto strano. E tutto quello che è così particolare, speciale, unico potrebbe portarsi via questo momento assurdo nel quale indovinarci è di una difficoltà senza pari.Parto dalla Nations League con Spagna-Svizzera. Una in testa al gruppo A, finora una vittoria e un pareggio quindi quattro punti; l'altra all'ultimo posto, un pareggio e una sconfitta. Gli iberici di casa hanno fatto gamba con un'amichevole non da poco, tre giorni fa, contro CR7 e il suo Portogallo che, per fare la rima, è finita tarallo a tarallo. La Svizzera invece le ha prese in casa dalla Croazia ed è quasi un anno che non vince (si era a Gibilterra, vale poco poco pochissimo).Luis Enrique il suo dirimpettaio Petkovic si conoscono bene e si stimano, anche se in un derby Roma-Lazio non si incrociarono mai perchè il primo lasciò la Capitale proprio quando arrivò l'altro. Comunque qui la differenza la faranno i giocatori, c'è e si desume non solo dai punti in classifica. Io tracimo fino all'handicap, la quota dell'1 è bassa per innamorarsene.Poi Lussemburgo-Cipro. E qui comincia la stranezza. Mi sbaglierò ma questo Lussemburgo non è scarsissimo come è sempre stato nella sua storia. Esattamente come Cipro sembra affondata nel mare e non mette più un risultato interessante. Ho intravisto un paio di gare dei padroni di casa e la quota mi sembra fattibile. Chi si fida pigi il pulsante.Il terno va chiuso di forza con la capolista della League One inglese, il Lincoln. Quattro successi su quattro. Nove gol fatti e tre subiti. La vetta della classifica in coabitazione con l'Hull che va in campo il giorno prima.La quota della vittoria interna non sembra affatto nana, il Bristol ha solo quattro punti, è dura che procuri troppe noie ai più forti o quasi. E al LNER Stadium di Lincoln City.Buona stranezza...Spagna-Svizzera 1/handicap (quota 1,98)Lussemburgo-Cipro 1 (2,30)Lincoln-Bristol Rovers 1 (1,87)