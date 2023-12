Mancherà Scamacca e, nel quadro di Torino-Atalanta, posticipo della quattordicesima giornata di Serie A, non sarà una mollichella. Juric questa non vuole e non può perderla, i suoi granata non segnano granchè ma possono sicuramente provarci ad arginare i nerazzurri di Gasperini, privi della punta nazionale di Spalletti. Possibilissimo che il segno da giocarsi sia l'under.



Celta Vigo-Cadice non dovrebbe anch'essa richiamare l'idea di una gragnuola di reti. Anche qui un posticipo, siamo nella Liga, e si potrebbe andare ancora più giù, toccando il no-gol.



Serie C con una delle squadre del momento ovvero la Casertana. Che arriva avendo acciuffato i tre punti a Taranto addirittura rimanendo con un uomo in meno. Il Foggia non è proprio quello che ti ricordi e ti aspetteresti e quindi si accende il motore e via con l'uno.



Torino-Atalanta under (quota 1,65)

Celta Vigo-Cadice no-gol (1,80)

Casertana-Foggia 1 (2,00)

Terno da 5,94



Ps. Sinceramente oggi non giocherei nemmeno un euro. Come spesso succede in questi casi, si vincerà?