Torino-Frosinone? In Serie A è sempre finita in una maniera, vittoria granata con gol/over. Qui saremo in Coppa Italia ma ci si può muovere da quelle parti. Visto come sono andati i recenti turni di campionato, vittoria e sconfitta. Di dimensioni bibliche quest'ultima, contro il Cagliari di Pavoletti Nembo Kid. Proviamo a fidarci anche se dai risultati di ieri avrete capito che in questa tornata di Coppa si va tutti in bianco stracciato (gli scommettitori intendo).



Era il giorno del suo compleanno. Era in campo e indossava la maglia dell'Ajax. Nel 1985 Marco Van Basten segnò - secondo me - il più bel gol della sua leggendaria carriera: al Volendam. Più bello addirittura di quello segnato alla Russia di Dasaev, che fece alzare tutte le palette con il 10. Questa Ajax-Volendam è troppo importante per altri motivi, i padroni di casa stanno scivolando in un vortice di incubi che li ha spinti fino all'ultimo posto dell'Eredivisie. Una sola vittoria, due pareggi e cinque sconfitte. Se oggi non prenderanno a legnate l'avversario fin dal primo tempo sapremo una volta per tutte di essere entrati in un'altra dimensione calcistica.

Chiusura con la Serie C. Olbia-Pineto mi dà l'idea di essere fatta più per le difese che per gli attacchi. Che ve ne pare?



Torino-Frosinone 1/over (2,75)

Ajax-Volendam primo tempo/finale 1/1 (1,65)

Olbia-Pineto no gol (1,71)

Terno da 7,75 volte