Champions League, prima giornata. Difficile, molto difficile capire come Milan e Lazio riusciranno ad uscire dalla crisi italiana registrata contro Inter e Juventus. Oltretutto, si parano davanti Newcastle e Atletico Madrid, non due fortissime ma due pericolosissime. Nel primo caso poi a Milano torna Tonali, un figliol prodigo come pochi. Un film per Pioli. Non possono sbagliare nemmeno un particolare, rossoneri e biancocelesti. Perchè oggi si aprirebbe la vera crisi se... Non lo diciamo nemmeno, non è il caso. Io vado sul gol, in tutti e due i casi ci sta davvero.



Messe da parte le nostre, si analizza la partitona della serata, PSG-Borussia Dortmund. Anche qui i fumi del periodo-no si avvertono e come. Dopo quello che ha dovuto passare in azzurro, Donnarumma ha trascorso una serataccia parigina subendo tre reti e una sconfitta in Ligue 1. I tedeschi saprebbero come affondare il colpo anche se da sempre sono squadra migliore sotto il muro giallo di casa. Se si ha coraggio, X2/over e via andare.

Altri tedeschi, quelli del Lipsia, in Svizzera, dallo Young Boys. Nessun dubbio su chi sia la migliore. Il 2/over ci sta un sacco ed è la mia scelta.



Si chiude con Barcellona-Anversa: qui Xavi farà tremare i rivali fin dalla lettura delle formazioni, non c'è neanche il minimo paragone, 1 già dalla prima parte di gara.



Pomeriggio/seratona, tv e pop-corn. Sempre per chi non sarà allo stadio, buon tutto!





Milan-Newcastle gol (1,63)

Lazio-Atletico Madrid gol (1,77)

PSG-Borussia Dortmund X2/over (3,20)

Young Boys-Lipsia 2/over (2,10)

Barcellona-Anversa 1/1 primo tempo/finale (1,51)





Cinquina da 29,2 volte la posta escluso il bonus