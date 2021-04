. Presto o tardi cambierà la suddivisione dei soldi e il meccanismo. Per il momento sentiamo i battiti accelerati quando si arriva a questo punto. Il problema per le italiane è che non ci si arriva più con la frequenza di prima.. La stranezza è che si gioca all'Alfredo Di Stefano e non al Santiago Bernabeu (in rifacimento per diventare uno stadio supersonico). Di fronte saranno Zidane e Tuchel. Il primo ha ripreso per i capelli il suo Real, ha lucidato Benzema facendolo diventare più forte di quando faceva compagnia a Cierresette, ha saputo inventarsi le magie quando gli sono scomparsi personaggi non di scarso peso calcistico come Hazard.A proposito: per voi come è un centrocampo come Casemiro-Modric-Kroos? Riesco a pensarlo quasi forte da riportarmi alla mente Busquets-Xavi-Iniesta. Oppure quello francese Fernandez-Giresse-Platini-Tigana. Certo, non parlo di adesso. Ma i tre blancos fanno la loro figura sempre e comunque. Tanto che se il Real Madrid dovesse centrare per caso doppietta Liga più Champions entrerebbe di diritto tra le sue stagioni più storiche.Dopo questa divagazione vado alla combo che mi sono scelto. L'ho fatto perché Tuchel ha saputo armonizzare i suoi Blues che dagli ottavi non hanno preso un gol che fosse uno tranne quello al 94' dal Porto che non contava un tubo.C'è poco di altro da offrire nei giorni dedicati alle Regine d'Europa ma qualcosa che c'è. Per esempio un terno si potrebbe provare a costruirlo. Partendo dalla. Dove ilva acercando di tornare a mani piene. I padroni di casa sono salvi e in un un momento di forma più che palpabile ma con i punti ci farebbero poco., che provano a scavalcare l'Amburgo al terzo posto.La SuperLig turca propone un difficoltoso seppur possibile blitz nel match tra. La prima ha fatto un'ottima stagione ma è lontana dai posti che contano. Al contrario gli ospiti possono provare a salvarsi con un ben assestato colpo di coda. Vincere all'Antakya Ataturk è complicato ma si può tentare. Sono quelle partite in cui la necessità fa virtù e carica i meno forti. Esistono da una vita.PS Occhio: per chi non si fidasse, l'ambo tra le prime scelte non sarebbe malaccio a 5,24 di quota.Real Madrid-Chelsea 1X/under 2,5 (quota 2,16)Norimberga-Kiel 2 (2,43)Hatayspor-Genclerbirligi X2 (2,35)