Si è riacceso uno dei campionati più importanti d'Europa, quello difrancese, uno dei primi a spegnersi per la pandemia. Tra la finale di Europa League e quella di Champions, la prima bella partita dei nostri cugini è senz'altro, che erano finite quarta e terza a un punto di distanza.Due pareggi - entrambi nel 2016 allo stadio Pierre-Mauroy - e poi per trovare una X tra le due si risale a settembre scorso ma in casa del Rennes. Furono tre 1-1 che è esattamente il risultato esatto sul quale andrei. Per il momento, alla prima giornata, mi faccio bastare il punto ciascuno a una quota praticabile.Ben diverso dovrebbe risultare il match traDiverso non solo dal punto di vista del calcio meno brillante ma anche dal punto di vista dei gol, dato che i soldi sono andati tutti sull'under 2,5. Gli ultimi due scontri diretti sono stati entrambi under, giocati ad Angers.Due vittorie in trasferta le ho trovate nella. Una è il "mio"che è partito già soffiando nelle vele, due successi e una sconfitta, cinque gol fatti e uno subito. Ospite dellche si è fermato a due pareggi per 1-1, potrebbe prendersi la terza vittoria.L'altra da me scelta è quella dellaa casa dell'. I moscoviti della Dinamo sono secondi in classifica a due punti dalla capolista Zenit senza mai aver subito un golletto che sia uno. L'Arsenal Tula ha totalizzato un puntarellino e preso due sberle, niente di più facile che si stia preparando il vento per la terza.Lilla-Rennes X (quota 3,20)Dijon-Angers under 2,5 (1,57)Ural-Krasnodar 2 (1,57)Arsenal Tula-Dinamo Mosca 2 (1,95)