Surreale ma è così. Nella stagione in cui il Tottenham è in semifinale di Champions League, deve fare i conti col fatto che erano dieci anni che non perdeva così tanto, diciassette partite (in ogni competizione). Sembra poco ma vuole dire molto. Nella sera in cui piomba lo sbarazzino Ajax nel Tottenham Hotspur Stadium.

Ho visto Tottenham-West Ham di Premier League (0-1, prima sconfitta nel nuovo impianto). Ho visto una squadra più stanca di testa che di gambe, consapevole che continua a scendere in campo senza il suo fenomenale cannoniere, l'Uragano Kane. Consapevole che in Premier sta lottando per tenere dietro Chelsea, Arsenal e United, avversarie per la zona Champions. Consapevole che gli olandesi vengono a giocarsela come si va a giocarne una in campagna, con facce per nulla preoccupate.

Impossibile pensare che almeno da questo punto di vista, l'Ajax non abbia un grande vantaggio. Non credo che ten Hag venga a chiudersi, non è sua caratteristica nè quella dei suoi "bambini". Sa che il passaggio del turno si costruirebbe con i gol segnati in trasferta. Anche se in questo caso non sarà come contro Real Madrid e Juve, quando giocò la partita d'andata in casa, senza mai vincerla. Pochettino proverà a togliere le nuvole dalla testa dei suoi. Non sarà facile contro chi verrà a stringerti la mano sorridendo a tutti denti.

Queste sono partite da guardare. Al limite, con il cippino in tasca. Che, nel mio caso, sarà il risultato esatto di 1-2. Cioè un'altra vittoria in trasferta, dopo Bernabeu e Stadium di Torino. Riaprendo una ferita fresca fresca.

I CONSIGLI PER MARTEDI':

Tottenham-Ajax risultato esatto 1-2 (quota 11,50)