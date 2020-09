Con la Coppa di Lega inglese abbiamo la certificazione che in una stagione simile rinviare una partita causerà l'inferno vero e proprio. Perchè non ci sono le ore i minuti e i secondi per farle giocare piazzandole in un qualunque posto della settimana.E allora il Tottenham supera il Leyton Orient perchè due erano "contagiati" e si va a prendere la sfida con il Chelsea. Certo, sarà tutto da vedere chi andrà in campo e chi no ma in partenza è improbabile che assisteremo a una messa cantata con pochi gol.In Europa invece c'è il ritorno di Champions League dove ogni rete sposterà una pila di soldi che specialmente in questo momento sono ossigeno da respirare. Per esempio in Ferencvaros-Molde, partitissima all'andata con il 3-3 più divertente del mondo. Qui agli ospiti tocca solo vincere ma non li vedo giocarsela in contropiede.Ancora più complessa la vicenda per i belgi del Gent che dovrebbero andare a sbancare Kyiv con due gol di scarto, dopo l'1-2 subito in casa. Tosta tosta tostissima ma anche in questa il numero dei gol sale dalla parte dell'over 2,5.Tutto il contrario nel match della Liga, ovvero Getafe-Betis. Questi ultimi vengono dalla sconfitta salata e amara contro il Real Madrid; i primi sono una squadra che conosciamo bene, giocano a tripla mandata con l'allarme alla porta. E quando si gioca questa al Coliseum Alfonso Perez di Getafe, bisogna risalire al 2013 per trovare un overone.La quaterna vale 7,51 volte la posta