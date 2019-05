Uno dei migliori in campo, Eriksen, l'ha voluta presentare così. "Non ci sdraieremo di fronte al Liverpool!". Il verbo scelto sta lì a significare qualcosa. "Se avete visto le nostre sfide contro Manchester City e Ajax dovete sapere che questa squadra è fatta di pietra". Pietra della più dura. Al punto che il suo miglior elemento, il miglior centravanti puro che esista al momento, Kane, aveva finito la stagione per infortunio. Ma quando ha visto, quella sera all'Amsterdam Arena, rivoltarsi il mondo, ha lasciato ogni stampella e si è messo a correre per festeggiare i suoi. Sembrava avesse le ali alle caviglie. E certo, c'era una finale di questo calibro davanti.



Poi però c'è il Liverpool. Che a distanza di un anno si è confermato come l'unica squadra ad essere ancora tra le prime quattro e poi in finale della Champions League. I "rossi" arrivano da una annata durissima, trascorsa nel braccio di ferro con il Manchester City del Pep Guardiola, primo sotto allo striscione in una volata strettissima. Non l'unico problema della stagione, basti pensare al girone di Champions con PSG e Napoli, passato per un soffio proprio contro i nostri.



Si giocherà nello splendido scenario del Wanda Metropolitano, casa dell'Atletico Madrid. I cui spettatori potranno assistere alla seconda finale europea stagionale tra squadre inglesi. Dopo un'epoca dominata integralmente dalle spagnole, ecco che l'Armada Invencible si è fermata sotto i colpi del campionato che domina il continente, la Premier League.



Sarà il decimo scontro diretto da quando Klopp e Pochettino si fronteggiano sulle panchine di Liverpool e Tottenham. Vediamone i risultati, perchè rendono il tutto più chiaro. Una volta è finita 0-0, due 1-1, una 2-2, una 2-0 per il Liverpool, tre 2-1 per il Liverpool, una 4-1 per il Tottenham. Cioè: quattro vittorie per Klopp, quattro pareggi e una vittoria per Pochettino.



Anche questo schemino non lascia spazio a interpretazioni: se esiste una favorita netta è il Liverpool. Chi ha il tridente Salah-Firmino-Manè è il Liverpool. Non il Tottenham che ha l'attaccante più forte sul prato, Kane, ma in una condizione fisica valutabile al massimo intorno al 50%100, visto il periodo trascorso a guardare gli altri per un serio infortunio.



Ventisei punti di differenza alla fine nella classifica della Premier. Otto vittorie e due pareggi, il Mar Rosso a dividere le due squadre. Ma chi se ne intende vede sì il Liverpool favorito ma "leggermente favorito". Mentre le quote lasciano uno spazio evidente, proprio come il Mar Rosso di cui sopra. Io? Io vado sul risultato che più è uscito nel passato "uno contro l'altro" di Pochettino e Klopp. Ovvero l'1 a 2 per il Liverpool (a quota 9). Aggiungendo un risultato che invece non si è mai palesato, l'1 a 3 per il Liverpool (a quota 16). E comunque, visti i cannoni carichi che andranno in campo, vi dico solo che una finale senza reti è quotata 12,5. Basta per capire che non si faranno prigionieri?



I CONSIGLI PER SABATO:



Tottenham-Liverpool



risultato esatto 1-2 (quota 9)



risultato esatto 1-3 (quota 16)