Mi invento una piroetta diversa dalle altre e vado sui campionati cadetti di Germania e Spagna. Vediamo perché.



Karlsruher-Amburgo dovrebbe essere una bella partita, con i botti di Natale. I padroni di casa sono quintultimi ma a cinque punti dalla zona rossa che arriva fino al Sandhausen, gli ospiti invece stanno lottando per ben altro traguardo essendo quarti alla pari con il Bochum, a un punto dal Furth e a due dal Kiel che comandano. La virtù che hanno entrambe è quella di andare a segno molto spesso. L'Amburgo ne fa più di due di media a partita, il Karl uno e mezzo preciso preciso. E infatti il problema, e si capisce, è quanti ne prendano. Gol/over ci sta di pacca ed è pagato un'immensità.



Tutto il contrario può accadere nella Liga Adelante spagnola tra Gijon e Leganes. Due grandi del campionato, l'una quinta e l'altra quarta in piena zona play-off, con quattro punti di vantaggio sul Vallecano che sarebbe, al momento, il primo degli esclusi. Il Gijon pareggia il doppio (quattro) del Leganes (due). Ma qui quello che conterebbe sarebbe il punto natalizio. Per muovere la classifica e lasciare battaglie più dure a data da destinarsi.





Karlsruher-Amburgo gol/over 2,5 (quota 1,97)



Gijon-Leganes X (3,00)





L'ambo vale 5,91 volte la posta