Ritorno dell'Europa League, qualificazione. L'Atalanta sta viaggiando talmente forte che tutto si poteva pensare meno che a una "sparata" del Gasp sul mercato. Comunque, visto che questa è una partita che non conta dopo la grandinata dell'andata, l'Atalanta ce la guardiamo.



L'ambo di over 2.5 si materializza abbastanza presto, come orari. I ciprioti dell'Aek Larnaca, che hanno tritato in casa loro (0-2) gli austriaci dello Sturm Graz, devono andare con la ridotta al contrario degli avversari, che si sentono fuori e vanno a caccia di miracoli. L'over 2.5 non è malaccio e si accende.



Stessa spiaggia stesso mare. Il Cska Sofia le ha prese in casa (1-2) dal Copenaghen e deve andare a farne almeno due per riaprire il turno. A occhio e croce questa mi sembra la superfissa della giornata, l'over 2.5 si potrebbe raccogliere.



Si chiude con la partita che avevo indicato all'andata. Qui il Burnley viene da due 0-0 di fila, quello con i turchi del Basaksehir (che ritrova nell'occasione) e quello in Premier con il Southampton. Ho visto la partita dell'andata, manca un netto calcio di rigore per i padroni di casa a 3' dalla fine, per il resto si era visto poco. Anche qui i gol non dovrebbero elettrizzare gli spettatori presenti. Se poi qualcuno vuole farsi intenerire dal terzo 0-0 consecutivo degli inglesi, può accomodarsi.





I CONSIGLI DEL GIOVEDI'





Aek Larnaca-Sturm Graz over 2.5 (quota 1.83)



Copenaghen-Cska Sofia over 2.5 (1.87)



Burnley-Basaksehir Istanbul under 2.5 (1.50)





Il terno vale 5.13 volte la posta



@calcioepepe