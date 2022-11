. Serie A e Serie B che incredibilmente hanno qualcosa che le accomuna. Sono io a vederla così, non è detto che poi si palesi sul serio il segno della.. Però la quota è quota, proviamo a scendere nelle viscere di un pronostico tanto strano quanto remunerativo.. E basta dire che gli ospiti non hanno ancora vinto per capire che in ballo ci sono punti per evitare la discesa. I padroni di casa hanno il doppio della dote e, nel loro caso, non è detto che vengano invischiati in lotte poco nobili. Ripsrtiamo dal numero più rilevante che fotografa il match, i sette pareggi della Cremo, solo Lecce e Udinese ne hanno totalizzato uno in meno. Nei precedenti qualcosa che ci mette sulla via giusta, dal 1997 le avversarie hanno giocato nove sfide (tutte in B) e cinque sono finite in pareggio, l'ultima addirittura un bel 2-2. Fermi tutti, una cosa va sottolineata: ventotto i precedenti in totale e i pareggi sono undici, il segno più in evidenza. Dionisi senza lo squalificato Luperto, Alvini ritrova Dessers per la panca e fa affidamento totale su Carnesecchi, eroe col Milan.. Nessuna ha fatto più punti di loro in quanto a momento di forma, quindici punti per i ciociari (che comunque sono in vetta) e dieci per i bianconeri. Sono divise da otto punti ma non pensiate che facciano parte di tornei diversi, entrambe lotteranno per il massimo, magari una senza giocare i playoff e l'altra sì. Però quella gustosa ancora non ve l'ho anticipata: il Frosinone non ne ha ancora pareggiata una che sia una! E non è ancora tutto: nel giorno della sua nascita tenevo in braccio un giocatore dei gialli! Ma non fatevi ingannare, è una notizia (carina) in più e stop.Empoli-Cremonese X (quota 3,35)Ascoli-Frosinone X (3,10)