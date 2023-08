Da noi comanda la Serie B. Lo farà oggi con un match che non è uno come gli altri, soprattutto dopo la vittoria di Aquilani (ricordatevelo perché allenerà presto le grandi) e del suo Pisa nel Marassi della Sampdoria. Operata quell'impresa lì, oggi ce n'è una ancora più tosta perché sotto la Torre arriva il Parma, forse la migliore squadra del campionato in questo momento. Gli ultimi due confronti in Toscana sono stati due zero a zero, niente di più facile che il pareggio sussurri qualcosa all'orecchio anche in questo caso.



L'altra bellissima ics che potrebbe indicarci la pillola della serata - in un periodo che è nero più della pece - è quella tra Young Boys e Maccabi Haifa, ritorno di Champions League dopo lo zero a zero dell'andata. Potrebbe venir fuori la classica partita in cui nessuna vuole pagare il conto dell'altra. E quindi tempi supplementari e chissà.



Pisa-Parma X (3,00)

Young Boys-Maccabi Haifa X (3,85)





Ambo da 11,5 volte la posta