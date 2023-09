Oggi per esempio cambiamo la firma, tornando a MisterPalmieri. Nelle ultime giornate è successo praticamente di tutto, vediamo se si riesce a modificare qualcosa. E' dal gennaio 2016 che questa rubrica procede, non ci faremo spaventare da chi passa e farnetica.



Oggi mi piacciono due doppie in Serie A, si possono mettere insieme facendole diventare combo. Vediamo come. In Torino-Roma potrebbe, nonostante Dybala e Lukaku in campo, venir fuori una partita chiusa, blindata: Juric è troppo dritto per non sapere che se apre tutto ci rimette. E allora a più o meno quota pari può valere la candela.



La quota iper-ultra della domenica può arrivare da Udine, dove Sottil padre e Sottil figlio debbono decidere chi ce la fa. Per motivi fisico-atletici i bianconeri potrebbero essere meglio, la Viola viene da due partite molto toste contro Atalanta e Genk, fare la terza oggi non sarà una passeggiatina.



Serie B che potreste far diventare anche una fissa. Perché in questo preciso momento il Parma non può fare a schiaffi con la Sampdoria, è troppo superiore. Ma chissà, se Pirlo decidesse di riprendersi quello che ha lasciato per strada in un colpo solo? Il pareggio non mi dice proprio nulla, fate voi.



Torino-Roma X2/under (1,90)

Udinese-Fiorentina 1X/over (3,55)

Parma-Sampdoria 12 (1,40)



Terno da 9,44 volte la posta