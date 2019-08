Sono attratto da un ternetto della Coppa inglese. Niente Champions nè Ligue 1, questa volta ci provo cosi'. "Do you speak English?". Vediamo.

Newcastle-Leicester sono squadre molto vicine una all'altra, nel senso che potrebbero finire la Premier League una accanto all'altra e nessuno si stupirebbe troppo. Invece poi andiamo a guardare i confronti diretti e ci accorgiamo che sono nove volte che manca il pareggio. Ovvero dal 2010. Assenza inusuale che mi porta su una scelta ricca e più che possibile.



Poi altre due sfide sempre in coppa di lega inglese (siamo nella Carabao Cup). Burnley-Sunderland? Negli ultimi sette confronti diretti c'è un overone orfano e solo, ben poco. Oppure QPR-Portsmouth? Negli ultimi nove un overone più che orfano...

Praticamente in due casi ci si fida totalmente dei precedenti, nell'altro aspettiamo la X che non arriva più da tempo. E che non può mancare per lunga pezza ancora.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':





Newcastle-Leicester X (quota 3,30)



Burnley-Sunderland under 2,5 (1,92)



QPR-Portsmouth under 2,5 (1,88)





Il terno vale 11,9 volte la posta.