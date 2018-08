Tutte e tre molto molto alte, queste quote. Ci stanno le singole, i coraggiosi possono fare altro. Parto da Atalanta-Frosinone, squadre che stanno segnando in Coppe e precampionato (4-1 al Benevento con un Perica in spolvero). Il gol a 2.23 a idea mia è davvero troppo, ci si può divertire con pochissimo.



Il partitone è al Mestalla, tra Valencia e Atletico Madrid. I colchoneros hanno appena alzato la Supercoppa Europea contro il Real Madrid ma non credo che possano fare passeggiata in casa di una di quelle subito dietro le grandissime tre. Un anno fa finì 0-0, ho paura che anche qui nessuno si scoprirà troppo. La X va bene, per le multiple anche l'under 2.5.



Chiudo con Crystal Palace-Liverpool, tutte e due in momento fiammeggiante, avendo aperto la Premier con una vittoria e un "clean sheet". Non vedo scampagnate per Klopp, troverà un muro che non gli regalerà un metro. Va bene inseguire la testa della classifica ma il pareggio, tutto sommato, credo che non farebbe schifo. Anche se i rossi sono stra-fa-vo-ri-ti, va detto.



I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Atalanta-Frosinone gol (quota 2.23)

Valencia-Atletico Madrid X (quota 3.25)

Crystal Palace-Liverpool X (quota 5.00)



Tre singole



@calcioepepe