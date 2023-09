Molto chiusa, pochi gol, un pareggio forse. E' questo che potrebbe uscire dallo scontro fra le grandi portoghesi, Benfica-Porto. Un punto sotto alle capolista Sporting-Porto sono i benfichisti, che sanno meglio di tutti quanto sarebbe devastante perdere oggi. Ma in fondo sono loro a giocarsela in casa. Levo il forse della prima riga e friggo la X, esce raramente in questo scontro diretto ma in fin dei conti manca dal 2021. Furono due 1-1 consecutivi. E' il risultato più prevedibile, anche se il banco lo quota alto.



Una stranezza dal massimo campionato turco, tra Samsunspor e Gaziantep avviene quello che non avviene in tutti i cinque campionati europei più importanti. E cioè: sono sette faccia a faccia, compresa la più recente amichevole, che esce il no-gol. Soltanto in un caso si è palesato il due a uno che vide in rete entrambe.

Da noi si gioca una bella sfida, ad alto livello di Serie C, Triestina-Mantova. I giuliani non hanno ancora pareggiato, il Mantova solo una volta. E' questa l'occasione giusta?





Benfica-Porto X (3,45)



Samsunspor-Gaziantep no gol (2,05)



Triestina-Mantova X (3,20)





Terno da 22,6 volte la posta.



P.S. Con quote così alte si va di spiccioli, ovvio. Sempre che non ve ne piaccia una delle tre e abbiate voi l'idea giusta su quali abbinarci.