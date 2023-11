Riuscissimo a fracassare questo periodo-no con un terno di vittorie casalinghe, non propongo una "piramide" simile da almeno un anno. Parto dalla serale italiana, Genoa-Verona. Che vola sulle ali di un'ottima serie casalinga dei liguri, un pareggio e tre successi (quello in Coppa Italia con la Reggiana ai tempi supplementari) avendo messo in vetrina un giocatore "europeo" come Gudmundsson, che piace a tutti e di più. Quindi Gilardino ha una squadra da casa? Probabile. Quello di cui si è capito poco è il Verona: dopo aver steso la Roma di Mourinho si pensava a molto di più invece il terzultimo posto un punto sopra l'Empoli la dice lunga del periodaccio veneto. Gli ultimi due incroci a Marassi furono fuoco e fiamme, 2-2 e 3-3, bisogna risalire al 2020 per quel 3-0 firmato Sanabria (doppietta) e Romero. Sono tre over, si può andare anche su quello ma io scelgo l'1 alla pari che non sembra malaccio.



La serata di Bundesliga intavola Borussia Moenchengladbach-Wolfsburg. I padroni di casa stanno vivendo un momento più che discreto (due successi, due pareggi, una sconfitta). Degli ospiti non si può dire lo stesso: tre sconfitte e un pareggio, con la vittoria arrivata solo in Coppa di Germania. Ad aprile il Borussia passeggiò grazie al gol e all'assist di Thuram, che oggi gioca per le fortune massime di Simone Inzaghi. Vediamo se al Borussia-Park tirerà la stessa aria anche senza il "milanese volante".



Venezia-Catanzaro della nostra Serie B può regalarci una bella gara. Nonostante l'ottimo momento dei calabresi si sia arrestato di colpo con le sconfitte registrate contro Como e Modena (questa nel proprio stadio). I lagunari sono secondi e il loro profilo recita: quattro vittorie con in mezzo una sconfitta. Match intenso, il terzo 1 della piramide potrebbe finalmente portarci un sorriso direttamente a tavola.



Genoa-Verona 1 (2,00)

Borussia Moenchengladbach-Wolfsburg 1 (2,30)

Venezia-Catanzaro 1 (2,10)



Terno da 9,66 volte