PSG-Newcastle, nel girone del Milan. Se i francesi e gli inglesi sono quelli visti contro Pioli è difficilissimo pensare che il Nuovo Castello possa uscire da Parigi anche soltanto con un punto. Certo che un pareggio farebbe felicissimi i Diavoli, che comunque devono provare a battere il Borussia Dortmund (e se vi sembra facile senza Leao fatemi un fischio alla pecorara...).



Simeone senior festeggia cento partite di Champions League con i suoi ragazzi dell'Atletico Madrid ed è una bella, bellissima cosa. Che potrebbe però trasformarsi in tutto il contrario, il Feyenoord casalingo sa come tirarti il collo. Non solo, sa bene che stasera al 90% si gioca il girone e farà davvero di tutto per regalare al suo avversario una nottata con gli incubi.



Sette gol a zero negli ultimi due testa a testa in Serie C, tra Lecco e Como. Ma qui cambia qualcosa, la squadra forte tra le due sembra proprio essere il Como (che oltretutto se la gioca in casa, alle 18,30). E se ce n'è una che vuole prendersi una rivincita, e che rivincita, quella è proprio la squadra del lago. Che gioca per la promozione, al contrario del rivale che se si salvasse avrebbe fatto una grande cosa. Quota in salita da ieri, ma comunque non è che fosse alta come mio nipote!



PS: L'ultima volta che siamo andati alla cassa erano tre 1. Ci siamo capiti.



LA NOSTRA SCOMMESSA



PSG-Newcastle 1 (quota 1,57)

Feyenoord-Atletico Madrid 1 (2,60)

Como-Lecco 1 (1,65)



Terno da 6,73 volte