Certo non è roba semplice ma è un ternone. Che molto si basa sui precedenti di questi match. Partiamo dal pareggione tra Croazia e Slovenia. Tre i punti di vantaggio per i padroni di casa, appaiati (al comando del girone di qualificazione al Mondiale) alla Russia. In due parole, dato che tutte hanno giocato lo stesso numero di partite, gli sloveni non possono permettersi una sconfitta anche perché la Russia ha già i tre punti in tasca contro Malta. Ma la base di questo pareggio è un'altra: le ultime tre volte che la sfida si è disputata in Croazia sono stati tre pareggi: 0-0, 1-1 e 3-3, manca soltanto il 2-2!



Volo su Danimarca-Israele. Qui il perno sono le reti segnate. In diciassette delle ultime diciannove partite di Israele c'è stato almeno un gol nel primo tempo. Se consideriamo che si gioca in casa di una nazionale che di reti ne ha segnate quattordici nelle ultime sei l'overone è fatto.



Si chiude con Montenegro-Lettonia, anche qui l'overone è padrone. Le ultime sei sfide della Lettonia hanno prodotto ventisette reti, non una di meno nè una di più... E nei precedenti diretti? Una media di oltre due gol a partita.



Non so se uscirà ma non è un brutto terno. Proprio per niente!



Croazia-Slovenia X (quota 3,60)



Danimarca-Israele over 2,5 (1,72)



Montenegro-Lettonia over 2,5 (2,02)



Un terno che vale 12,5 volte la posta