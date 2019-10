Le ultime tredici partite interne ufficiali (e quindi togliamo le amichevoli) del Betis hanno visto le due squadre segnare! Si arriva quindi alla notte dei tempi e comunque è un dato che ci indica cosa dobbiamo aspettarci allo Stadio Villamarin di Siviglia. In più arrivano i baschi dell'Eibar che a loro volta, nelle ultime otto ufficiali, hanno segnato in sei occasioni. Mi sembra anche altina la quota, tutto considerato. Ci si va col tuffo a bomba.



Amiens-Marsiglia in Ligue 1. E' la somma che fa il totale diceva Totò. E aveva ragione. Perché qui è la quota che fa la scelta. Con una squadra, l'Amiens, che finora ne ha incassati tredici su otto partite non si può nemmeno lontanamente leggere un over 2,5 a quota 2,12. E poi il Marsiglia nelle ultime sei ha totalizzato due overoni e due gol, quindi non stiamo parlando nè della difesa del secolo nè di attaccanti sdentati.



Chiudo il terno - e aggiungo un bel magari - con la Bundesliga. Dove l'Hertha Berlino totalizza, con le ultime sette ufficiali (si arriva a dieci se si aggiungono le amichevoli) SETTE OVERONI! Andiamo a vedere i precedenti contro il Dusseldorf e torniamo allo stesso numero: sette su sette! Chi si fa venire dei dubbi è quantomeno uno scettico.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Betis-Eibar gol (quota 1,72)



Amiens-Marsiglia over 2,5 (2,12)



Hertha Berlino-Fortuna Dusseldorf over 2,5 (1,66)





Il terno vale 6,05 volte la posta.