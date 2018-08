Tifano tutti contro il Benfica, che gioca in casa del Paok Salonicco dopo l'1-1 allo stadio Da Luz. Perchè la qualificazione del rossi di Portogallo darebbe un calcio ai rossi d'Inghilterra, il Liverpool, rubandogli il posto in seconda fascia dell'urna. E così Juve (prima), Napoli e Roma (seconda) e Inter (quarta) se lo potrebbero ritrovare tra i gabbasisi. Salah e gli altri meglio guardarseli alla tv. Soprattutto la Roma, eliminata dall'amato Momo in semifinale la scorsa edizione, che sa già tutto.



Serata quindi che si impernia su Paok-Benfica. A occhio e croce potrebbe essere una partita giocata sugli equilibri, sappiamo tutti che le qualificazioni si giocano addosso al risultato dell'andata: più under 2.5 che altro.



PSV-Bate se le sono date con la clava all'andata (3-2). Qui i gol dovrebbero spuntare da ogni curva anche perché tutto credo tranne che i bielorussi vadano a Rotterdam a farsi una mangiata e a portarsi a casa i tulipani. Anche over 3.5.



Salisburgo-Stella Rossa sembra ripetere la falsariga di Paok-Benfica. All'andata si sono massaggiate le palpebre con uno 0-0 che fa nessuna differenza. I conti alla cassa c'è da farli ora. Una somma gol pari ci porta verso la strada del possibile equilibrio.





I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



PAOK Salonicco-Benfica under 2.5 (quota 1.67)



PSV Eindhoven-Bate Borisov over 3.5 (2.50)



Salisburgo-Stella Rossa somma gol pari (1.85)



Il terno vale 7.72 volte la posta.





@calcioepepe