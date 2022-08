L'ho lette e rilette per sfilarne una ma niente. Mi piacciono tutte e quattro così come ve le propongo. E quello che ne verrebbe fuori sarebbe talmente vistoso da non poter che lasciare la quaterna così come è. Mettiamo i piedi direttamente e solo in, dove il tema della giornata sarà il gol un po' da tutte le parti. A cominciare dal match che cambierà in un modo o nell'altro la stagione e il mercato della(se eliminasse il Twente sarebbero previsti altri due rinforzi oltre a Barak)."I quarti del campionato olandese possono eliminare di sicuro i settimi di quello italiano!", ha detto l'allenatore del Twente. Ho meno certezze di lui ma è giusto, oltretutto forza Fiorentina,Ilha così pesantemente smarronato in casa (pagò pesantemente il cartellino rosso dopo 20') che deve andare a mettere a ferro e fuoco quella dei magiari del. Senza dubbio alcuno gli uni attaccheranno senza fermarsi mai, gli altri potranno usufruire di ripartenze assassine.anche se il vantaggio tedesco di un gol spingerebbe il tutto ai supplementari. All'andata quell'1-2 fece saltare tutti i banchi, nessuno escluso.Da come si è presentato, ilpuò senza dubbio vincere il trofeo.non la pensa allo stesso modo e dopo essere stato arrostito 4-2 in Spagna vuole provarci in tutti i modi ad affondare il Sottomarino Giallo.La quota che porta su tutto è quella del pareggio ad, replica di quello che fu in Turchia, in casaC'è equilibrio sulla carta, pensate in campo (nonostante l'1-1 belgs giunse soltanto all'88'). Ma restate concentrati su ciò che la cassa ci elargirebbe, un soldino dopo l'altro. Avsalut.Quaterna da 21,6 volte la posta