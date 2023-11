Siam giunti ecco Betlemme. Non dobbiamo perdere alla BayArena di Leverkusen, casa nuova dell'Ucraina cui servono soltanto i tre punti con gli azzurri di Spallettone. Dobbiamo ricordare però che nel caso ipotetico in cui venissimo messi sotto dall'avversario ce la dovremmo andare a giocare nello spareggio, importante non dimenticarlo, i nostri lo sanno bene, siamo noi tifosi alla tv che dobbiamo stamparcelo in fronte. All'andata Frattesi-Frattesi-Yarmolenko, tutti nel primo tempo poi il risultato non si mosse più. I gialli ce li trovammo di fronte pure - nel 2006 - sulla strada che ci laureò Campioni del Mondo. Fu tre a zero per noi. Stasera basterà molto meno, anche uno zero a zero di sghimbescio verrebbe accolto con sorrisoni. Ed è possibile che alla fine sortisca un pareggio, anche se i due più recenti sono venuti fuori (2006 e 2018) soltanto in amichevole. Comunque, visto che loro faranno la partita e noi le ripartenze, si va con l'opzione gol.



Macedonia del Nord-Inghilterra? Gli inglesi forse si sono stancati di giocare partite che non servono più, il girone è stravinto e loro debbono pensare a Premier League, Champions League e tutto quanto fa spettacolo e porta trofei. Invece i macedoni hanno sulla pelle il 5-2 dell'Olimpico di Roma e vorrebbero qualcosa di gustoso. Se l'Inghilterra sarà quella che ha dormicchiato contro Malta (un misero 2-0) non è escluso che la sorpresa possa venire proprio da qui. Ma il gol è già molto alto e mi soddisfa.



Segunda Liga odierna: sarebbe stata in mano ai padroni di casa se avessero avuto a disposizione tutti quelli che invece mancheranno. Tra il Levante o quel che ne resta e la molliccia difesa del Racing Santander sembra il più classico dei gol.



Ucraina-Italia gol (quota 1,77)

Macedonia del Nord-Inghilterra gol (2,35)

Levante-Racing Santander gol (1,67)



Terno da 6,94 volte