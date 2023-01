Il Verona non è più quello che si era sdraiato sulle zone limacciose della classifica e sta provando in tutte le maniere a uscirne. Giocandole anche bene e vincendole, anche se fuori casa è un problema (deve ancora strappare i tre punti). Oggi, nel posticipo, l'occasione è grande: l'Udinese è un po' di qua un po' di là e finirà la stagione più o meno dove si trova. Lo sanno loro lo sanno tutti lo sanno i veneti che se non provano ad acchiappare punti in giornate come queste... La doppia X2 è per i coraggiosi, vicinissima alla pari, perchè no?



Posticipo di Serie C in salsa foggiano-barese tra Audace Cerignola e Monopoli. Ecco la differenza tra le due: le assenze che gli ospiti di Pancaro si troveranno a regalare ai padroni di casa. Un po' come succede in Spagna tra Saragozza e Ponferradina, lotta per la salvezza in cui a dover far di conto con chi resterà a casa saranno i primi.



In Puglia vado con l'1 (occhio che sta salendo a grandi passi), in Spagna con l'under. Niente di eccezionale ma come strillava il supersonico Gene Wilder: "SI-PUO'-FARE!"



Udinese-Verona X2 (quota 1,90)

Audace Cerignola-Monopoli 1 (2,25)

Saragozza-Ponferradina under (1,50)

Terno da 6,41 volte la posta