Tredici contro quattro. E' il numero dei precedenti gol-no gol di Parma-Lecce. E quindi capiamo a volo che quando queste squadre si fronteggiano, che vadano a segnare entrambe è praticamente una conseguenza. Se in più aggiungiamo che squadra da trasferta siano i pugliesi, che sanno fare risultato solo quando viaggiano, il gol diventa una fissa. Anche se Gervinho non ci sarà, rimpiazzato da Inglese che sta riacquistando gamba e minuti.



In Ligue 2 abbiamo Lorient-Caen: dal 2006 non se la giocano al livello più basso. Riferendoci proprio a quegli scontri, andiamo a constatare che sei sono finiti gol e quattro no gol. Ora, è vero che tra Lorient e Caen in classifica ci sono ben diciotto punti di vantaggio per i padroni di casa (secondi a un punto dal Lens) ma gli ospiti sono poco sopra la zona retrocessione e non possono permettersi viaggi-regalo.



Ultimo piolo della scala di questo lunedì è nella Serie C dove la Juventus U23 va a Siena. Per un film tutto a righe bianconere. Questo strano incontro con la seconda squadra della Signora di mezzo è stato già disputato tre volte e per tre volte è stato festival del gol, con un 2-2 e due 3-2. Quando si segna poco, quindi, se ne fanno quattro. Vado sulla combo gol/over 2,5. E poi, proprio perchè la quota è una ciliegia che sta lì apposta, il cippettino lo metto su gol primo tempo/gol secondo tempo a 16! Nonostante tutti quei gol l'evento non si è ancora palesato. Vuoi vedere che...



I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Parma-Lecce gol (quota 1,62)

Lorient-Caen gol (2,03)

Siena-Juventus U23 gol/over 2,5 (2,48)



e poi



Siena-Juventus U23 gol primo tempo/gol secondo tempo (quota 16,00)



Il terno vale 8,15 volte la posta