Difficili sì ma almeno con il ternone. Il Monday Night (una si gioca prima) fa venire i capelli dritti ma ci porta a immolare il classico cippettino con la massima convinzione. Perchè i numeri costruiscono per noi.Ad esempio, nel caso della Liga. E' in programma Athletic Bilbao-Betis, forse la partita al mondo più distante dal pareggio, vediamo il perchè. In casa del Bilbao sono dieci scontri diretti (nove di Liga e uno di Coppa del Re) che non si palesa una X che sia una. Vado avanti. Il Betis ha giocato finora nove partite di Liga nella stagione, il Bilbao otto e sapete quante ne hanno pareggiate? ZERO!Se esiste un caso in cui il pareggio andrebbe giocato al volo è proprio questo, sono troppe le assenze dalle caselle, troppe e tutte insieme. Fermo restando che non sto parlando di differenze abissali tra le due squadre, proprio no. Partire con questa X come must del giorno è un dovere.Spostiamoci in Premier League dove invece il segno 1 la fa da padrone. La partita più di tono è senza dubbio Wolverhampton-Southampton, ospiti addirittura a sedici punti, padroni di casa tre lunghezze sotto. Aria di aggancio perchè il dottor Nuno Espirito Santo sa a memoria quali sono le sfide da non buttare via. E questa lo è. L'ultimo scontro diretto addirittura lo vinse in casa loro e fra una girandola di gol, un 2-3 fantastico. Qui servirà di meno anche se i Saints l'ultima l'hanno persa sette partite fa, in casa contro Mourinho.Ore prima va in campo il Burnley che ospita il Crystal Palace. Burnley che ancora si strizza le mani perche non è riuscito ad agganciare un successo nè in casa nè fuori. Sono arrivati soltanto due pareggetti e cinque sconfitte. Tre gol fatti e dodici presi. Il CP guarda dall'alto in basso i suoi avversari, forte di quattro vittorie e un pareggio. Eppure segnatevelo, voglio dirvi due cose: 1) il Burnley non retrocederà (e per questo addirittura cercherei la quota oggi stesso); 2) il Burnley ha la chance di aprire subito la casella vincente. La quota vale la candela perchè in campo andrà una squadra che vuole soltanto quello.Athletic Bilbao-Betis X (3,33)Wolverhampton-Southampton 1 (2,35)Burnley-Crystal Palace 1 (2,75)