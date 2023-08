Auguri di buon Ferragosto a tutti tutti tutti quelli che ormai hanno fatto di Calciomercato.com un viaggio giornaliero in questo divertentissimo sport. E che inoltre hanno fatto un amico di questo blog che vi porta dentro le scommesse. O almeno il più vicino possibile, senza farsi del male.



Ferragosto 2023 di Coppa. E qui si parla di Champions League, tutte si battono per guadagnarsi un posto ai gironi. Strano strano stranissimo, soltanto in un caso all'andata di queste gare si è verificato un pareggio, in Copenhagen-Sparta Praga. Oggi, in quella magnifica città che è Praga, un qualsiasi altro pareggio - all'andata fu 0-0 - spingerebbe le contendenti ai tempi supplementari. Io ci credo e voi? Anche perchè in questo secolo come davanti c'è una squadra danese lo Sparta fa 0-0 (cinque volte su nove!).



L'over di Servette-Glasgow Rangers condisce l'ambo di oggi. All'andata fu 2-1 per gli scozzesi fin dal primo tempo. Il gol/over in questo caso mi pare la Bibbia di questa serata ferragostana.



LA NOSTRA SCOMMESSA



Sparta Praga-Copenhagen X (quota 3,30)

Servette-Glasgow Rangers gol/over (1,87)



Ambo da 6,17 volte la posta