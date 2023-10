E' sabato da pre-Champions e quindi vanno in campo i tank. Belle partite ovunque, basti pensare che dello scontro City-Brighyon con abbracci e baci tra Pep e Dez se ne parlerà a lungo, come finisca finisca.



Ma da noi non c'è da annoiarsi, scendono in pista Napoli, Inter e Lazio, tra l'altro tutte in trasferta, mettendo i piedi nelle classiche trappole di Verona, Torino e Sassuolo.



In Veneto non ci sarà Osimhen, infortunatosi con la Nigeria. Toccherà a Simeone junior, non proprio la stessa cosa anche se Osi veniva da una sostituzione fatta da Garcia che aveva creato molto scompiglio. Rientri nella difesa di casa.

A Torino, ce la farà Buongiorno? Difficile, molto difficile che non vada in campo Sazonov. Nelle file dell'Inter niente Acerbi e dentro De Vrij.



In Emilia, lo snodo più importante della giornata, nella Lazio: Castellanos o Immobile? Sono per il primo anche se si scatenerebbe, dal giorno dopo, una commedia dai profili arabeggianti. Sarri rimette dentro Zaccagni.



Premier League con fantastici voli pindarici da Pep e Dez in un sontuoso Manchester City-Brighton. L'allenatore di casa ha già detto che quello di fuori sarà il suo successore. E' il momento dei nostri, come abbiamo visto con la qualificazione europea di Vincenzino Montella e la Turchia.



E comunque, avete mai giocato una bolletta con tutte che vanno a segno? Dopo il centro al bersaglio di ieri, chissà che non...



Verona-Napoli gol (1,80)

Torino-Inter gol (1,95)

Sassuolo-Lazio gol (1,57)

Manchester City-Brighton gol (1,50)



Quaterna da 8,26 volte