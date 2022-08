Che purtroppo ne butterà fuori una, tra, questi ultimi battuti all'ultima finale soltanto per il calcio di rigore sbagliato da Ramsey (che sembrava piovuto lì apposta da Torino!). All'andata c'è stato il tripudio del calcio, un 2-2 fantastico. Qui nulla è precluso perchè gli olandesi sono favoriti anche dall'aver "riposato" senza giocare l'ultimo week-end ma non hanno mai battuto davanti al loro pubblico gli scozzesi (solo un pareggio e due sconfitte). Viste le quote, l- ma il PSV è forte sul serio -che manderebbe le squadre ai tempi supplementari. A quella quota, poi...1. Ma i signori del Circolo Polare sono abituati ad attaccare dentro e fuori, fanno pochissima differenza. Se lo ricorda lache li ha incontrati ben quattro volte durante la Conference vinta (tutti over!). Non mi stupirei - e nemmeno i quotisti - che ne arrivasse un altro, l'1,57 la dice lunga.Chiusura con i favori del pronostico per i Campioni di Turchia delcontro il. Che però ha vinto l'andata 2-1 e proverà a mantenere in ogni modo il gol di vantaggio. Anche se tutta l'Europa del calcio si sposta, anche se a Istanbul e non a Trebisonda, per i sorteggi delle Coppe (un segnale?). Vado con almeno tre reti. Con la curiosità di sapere se i maggiorenti di cui vi parlavo prima saranno in tribuna a godersela dal vivo oppure preferiranno gozzovigliare al ristorante. Dilemma risolto dalla distanza enorme che c'è tra le due città. Ma questo con il risultato c'entra poco.PSV-Rangers X (quota 4,10)Dinamo Zagabria-Bodo/Glimt over (1,57)Trabzonspor-Copenaghen over (1,75)