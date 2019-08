Il primo partitone di Premier League è subito servito. Manchester United contro Chelsea è sfida tra due che potrebbero anche non correre per il titolo ma certamente per la zona Champions sì. Non solo, questa è la giornata dell'esordio nel massimo torneo per il grande Lampard, arrivato dal Derby a rimpiazzare Sarri proprio dove è stato grandissimo da giocatore.



In Carabao Cup ha eliminato i rossi dal dischetto, l'anno scorso proprio con il suo Derby. Quindi sa benissimo come fare paura a questo storico rivale.



Debutto in casa per il PSG che non dovrebbe metterci molto a soffiare via il Nimes, anche senza Neymar. La combo 1/over 3,5 ha una quota interessante. E se guardiamo come si sono presentate Liverpool e City, in Inghilterra...



L'amichevole della serata è quella tra Roma e Real Madrid, all'Olimpico. Dzeko dovrebbe esserci dal primo minuto. E contribuire a fare danni in una difesa che per il momento ne ha presi tanti. Anche se poi l'attacco ne segna un po' ovunque. Hazard è tornato fisicamente uno che fa la differenza. Over 2,5 è la strada da battere.



I CONSIGLI DI DOMENICA:



Manchester United-Chelsea X (quota 3,40)



PSG-Nimes 1/over 3,5 (1,75)



Roma-Real Madrid over 2,5 (1,57)



Il terno vale 9,34 volte la posta