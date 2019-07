Kalidou Koulibaly fuori per squalifica dalla finale di Coppa d'Africa? Per il Senegal è un disastro. Gli è costato carissimo il cartellino giallo che causò il calcio di rigore, nella semifinale. "E' una finale che regala felicità a un popolo, ne siamo orgogliosi. Per me sarà doloroso non giocare ma sarò comunque al fianco dei miei fratelli". Così il gigante della difesa del Napoli. Ma sostituirlo è facile solo da scriversi. Contro ci sarà una difesa fantastica, che finora è riuscita nell'impresa di subire solo due gol.

Il Senegal, che è la nazionale più in alto nel ranking, non ha ancora mai alzato il trofeo, che invece l'Algeria ha portato a casa quasi trenta anni fa. Nel girone le due si erano già trovate di fronte, il successo andò a Mahrez e soci per 1-0.



L'assenza del napoletano può fare malissimo al Senegal, contro una nazionale superblindata. Possibile che il primo tempo scorra senza troppi sussulti? Più che possibile. Allora si prova con il parziale-finale X/2, che ha quota principesca. Ci si può provare con serenità.



I CONSIGLI DI VENERDI':



Senegal-Algeria primo tempo/finale X/2 (quota 6,30)