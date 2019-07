Finalina di Coppa d'Africa, saranno di fronte Tunisia e Nigeria che hanno lasciato il posto nella finalona con tanti, enormi rimpianti. Come sempre succede quando c'è un terzo posto che vale poco in ballo o la partita non si gioca proprio oppure i varchi lasciati saranno migliaia. E io sono per questa possibilità, che oltretutto regala una quotazzona.



Champions League con Cluji-Astana a favore dei romeni che devono provare a ribaltare lo 0-1 dell'andata. Ma l'Astana è molto in casa e molto meno in trasferta.



Lo Slovan, giocatissimo, deve andare a prendersi la qualificazione in Macedonia. Dopo l'1-1 in casa, niente di più facile che gli riesca di vincere questa.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Tunisia-Nigeria over 2,5 (quota 2,37)



Cluji-Astana 1 (1,73)



Sutjeska-Slovan Bratislava 2 (1,46)





Il terno vale 5,98 volte la posta.