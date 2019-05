A tutta Francia, con Ligue 1 e Ligue 2. Comincio con i cadetti e il loro spareggio (è una semifinale) per la promozione. Gioca in casa il Troyes e riceve il Lens reduce da una partita durissima anche sotto l'aspetto mentale. A Parigi era in vantaggio fin nel recupero, è stato acciuffato con un gol assai dubbio e ha dovuto disputare i supplementari vincendo ai calci di rigore. Ed era solo martedì scorso... Dura smaltire. Il Troyes è bello riposato, attacco forte e difesa forte. Non ho dubbi.



Salgo in Ligue 1 dove si giocherà l'ultima di campionato. Mi piace e parecchio una "cerimonia" tra Rennes e Lilla, con gli ospiti che festeggiano un grande secondo posto e il Rennes una stratosferica vittoria di Coppa di Francia, in finale contro il PSG di Neymar e degli altri marziani che era avanti di due gol. Potrebbe venire fuori un bel pareggio con gol, assolutamente sì. Non credo che le due si mettano a dormire sullo 0-0, soprattutto per il Rennes non è abitudine fare questo. Combo succulenta come quota.





I CONSIGLI DEL VENERDI'





Troyes-Lens 1 (quota 2,28)



Rennes-Lilla X/gol (4,05)





L'ambo vale 9,23 volte la posta